La definizione e la soluzione di: Adesivo per per legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : Collante

Curiosità/Significato su: Adesivo per per legno Medium-density fibreboard (categoria Derivati del legno) sfibratura (per idrolisi), la lignina stessa viene impiegata come legante, trasformandosi, sotto l'azione del calore e della pressione, in Adesivo termoplastico 6 ' (836 parole) - 18:06, 23 mar 2020

Altre definizioni con adesivo; legno; Cavicchio di legno; Legno leggero usato dagli aeromodellisti; Gradini di scale di legno; L'altezza di un’asse di legno; Ultime Definizioni