La definizione e la soluzione di: La regione siberiana in cui sorge Vladivostok.

Soluzione 21 lettere : Territorio Del Litorale

Curiosità/Significato su: La regione siberiana in cui sorge Vladivostok Territorio del Litorale ( regione di Vladivostok) lungo la costa sudoccidentale, del vasto golfo di Pietro il Grande, nel quale si protende la penisola su cui sorge il capoluogo Vladivostok e la cui linea 13 ' (1 049 parole) - 15:45, 27 dic 2020

