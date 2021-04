La definizione e la soluzione di: Pianta per decotti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Aneto

Curiosità/Significato su: Pianta per decotti Decotto dalle parti di piante officinali o alimenti che risultano essere più duri, come radici, semi, corteccia o legno. Per preparare un decotto si utilizzano 4 ' (498 parole) - 23:13, 26 nov 2020

Altre definizioni con pianta; decotti; Pianta spinosa da siepe; _ vera, pianta grassa; La pianta che dà una polvere insetticida; Lo si pianta; Ultime Definizioni