La definizione e la soluzione di: In un organismo un insieme di trasformazioni per tenerlo in vita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 21 lettere : Metabolismo Energetico

Curiosità/Significato su: In un organismo un insieme di trasformazioni per tenerlo in vita Radioattività ( Energia di decadimento) dell'intero organismo invece, sia nell'uomo che negli animali superiori si nota un precoce invecchiamento dell'organismo correlato alla dose totale di radiazione 30 ' (3 742 parole) - 11:30, 22 mar 2021

Altre definizioni con organismo; insieme; trasformazioni; tenerlo; vita; L'organismo delle Olimpiadi; Due filtri dell'organismo; La creazione di sostanze da parte dell'organismo; Insieme di cose preziose; Insieme fanno un volume; L'insieme delle aiole di un giardino all'italiana; L'insieme di testi sacri dello Zoroastnsmo; Una svolta a U nella vita; Lussuoso tenore di vita; Evita di dover ridire; Il Georges autore de La vita, istruzioni per l'uso; Ultime Definizioni