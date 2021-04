La definizione e la soluzione di: In ogni circostanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Sempre

Curiosità/Significato su: In ogni circostanza Primum non nocere medicina, soprattutto in relazione alla iatrogenesi, anche se è chiaramente un brocardo applicabile quotidianamente in ogni circostanza di vita. Ciò significa 784 byte (90 parole) - 23:39, 19 mar 2021

