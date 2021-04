La definizione e la soluzione di: Metallo usato in lega per monili e monete. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : Oro

Curiosità/Significato su: Metallo usato in lega per monili e monete Argento (categoria Metalli) questo Metallo prezioso, sin dai tempi antichi, è stato utilizzato per monete, posate, vasellame, monili e altro. I lingotti d'argento che sono in commercio 24 ' (2 803 parole) - 06:38, 28 apr 2021

Altre definizioni con metallo; usato; lega; monili; monete; Il metallo del primo; Metallo per monete; Un metallo prezioso usato per coniare monete; Metallo di cui sono molti ad avere la sete!; Legno leggero usato dagli aeromodellisti; Un abito poco usato; Un metallo prezioso usato per coniare monete; Recipien­te usato nelle vendemmie; Collega il PC al telefono; Legame logico; In estate è legale; La strada dell'antica Roma il cui nome viene collegato al giuramento sancito tra Romolo e Tito Tazio; Le monete del Messico; Metallo per monete; Le monete... dei Romeni; Un metallo prezioso usato per coniare monete; Definizioni per la soluzione Oro: Lo sono le spugne; Strumenti da lavoro; Non compra tutto; Uccello... da orologi; Il petrolio viene definito anche in questo modo; Il mattino I'ha in bocca; Quella d'Oro è a Venezia; Metallo per vere; Il re che mutava in oro ciò che toccava; Ultime Definizioni