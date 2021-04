La definizione e la soluzione di: Lodare eccessivamente per interesse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Adulare

Curiosità/Significato su: Lodare eccessivamente per interesse Napoleone Bonaparte sua fanteria che in pratica adottò i metodi operativi, aggressivi ed eccessivamente offensivi, delle armate rivoluzionarie che a volte costarono gravi insuccessi 159 ' (16 697 parole) - 13:04, 30 mar 2021

