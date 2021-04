La definizione e la soluzione di: Lo cuoce il fornaio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità/Significato su: Lo cuoce il fornaio

Farinata di ceci servita con sale e pepe oppure con salsiccia spezzettata e cipolla. Si cuoce in un forno a legna, in teglia, a 300 °C per 10 minuti e assume con la cottura 20 ' (2 638 parole) - 23:49, 26 mar 2021