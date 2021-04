La definizione e la soluzione di: Si dà in confidenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : Tu

Curiosità/Significato su: Si da in confidenza Intervallo di confidenza definito intervallo di confidenza (o intervallo di fiducia, o intervallo fiduciario). Va osservato che l'espressione intervallo di confidenza, ormai entrata irreversibilemente 11 ' (1 535 parole) - 15:17, 31 mar 2021

