La definizione e la soluzione di: Articolo... per sprecone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : Lo

Curiosità/Significato su: Articolo... per sprecone Udinese Calcio 2020-2021 Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta. ^ Jacopo Azzolini, Lo sprecone Lasagna e l'anomalia Udinese: crea molto e raccoglie pochissimo, su Calcio 40 ' (431 parole) - 14:23, 26 apr 2021

