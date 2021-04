La definizione e la soluzione di: Si usa per tagliare i vestiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : Cartamodello

Curiosità/Significato su: Si usa per tagliare i vestiti Taglio al plasma Il taglio al plasma è un procedimento utilizzato per tagliare l'acciaio ed altri metalli utilizzando una torcia al plasma. Il taglio al plasma nasce da 9 ' (1 398 parole) - 00:19, 5 dic 2020

Una macchinetta per tagliare la lana alle pecore; Aiuta a tagliare corto; Lingua di terra da tagliare; Devono saper tagliare; Negozio di vestiti casual; Quelle sui vestiti hanno bisogno di ferro; Una cassa piena di Vestiti;