La definizione e la soluzione di: È come la cambiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Tratta

Curiosità/Significato su: e come la cambiale cambiale garantisce la cambiale. Le figure coinvolte in tale tipologia di cambiale sono il traente (colui che spicca la cambiale), il trattario (che deve accettare la tratta 22 ' (3 205 parole) - 12:28, 13 apr 2021

