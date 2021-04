La definizione e la soluzione di: Termina quando si va in pensione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Lavoro

Curiosità/Significato su: Termina quando si va in pensione Vitalizio del parlamentare in Italia natura significativa di questo mutamento - in virtù del quale dopo 4 anni e 6 mesi il parlamentare va in pensione a 65 anni - consiste nel fatto che anche 70 ' (8 175 parole) - 14:11, 13 apr 2021

