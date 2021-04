La definizione e la soluzione di: Si scrive in versi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Poesia

Curiosità/Significato su: Si scrive in versi Franco Fortini (sezione Il suo primo libro di versi: Foglio di via) novembre si trova a Genova pochi giorni dopo il bombardamento navale inglese e scrive in questa occasione i versi Italia 1942 che saranno in seguito raccolti 83 ' (11 238 parole) - 15:34, 5 apr 2021

Altre definizioni con scrive; versi; Una faccina usata da chi scrive con il computer; Scriveva testi per Lucio Battisti; Scrivere su un piatto d'argento; Si scrive per abbreviare; Muoversi da qui a là; Titolo post universitari; Una versione di Windows; In ogni università c'è quella magna; Definizioni per la soluzione Poesia: Notissima poesia di Walt Whitman dedicata a Lincoln; Famelici in poesia; Andato in poesia; La Negri della poesia; Soluzioni 4455 - 4644; Famelici in poesia; Notissima poesia di Walt Whitman dedicata a Lincoln; La strada che porta i pellegrini a Santiago de Compostela; Andato in poesia; Ultime Definizioni