La definizione e la soluzione di: Si studia per superarlo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Esame

Altre definizioni con studia; superarlo; Studia i disturbi della voce; Scienza che studia la cura delle malattie in reazione a tutte le manifestazioni vitali; Si approfondisce studiando; Studia le pietre preziose; Definizioni per la soluzione Esame: Esame del cuore; Un esame per accertare l'assunzione di stupefacenti; La certifica un esame; Un esame di cui non rimane la prova; Esame del cuore; Un esame per accertare l'assunzione di stupefacenti; Esame per determinare come si è passata la notte; Un esame per automobilisti; Strumento per misurare la percentuale di zucchero in una soluzione; Ultime Definizioni