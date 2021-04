La definizione e la soluzione di: Il sodio in chimica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : Na

Curiosità/Significato su: Il sodio in chimica Carbonato di sodio Il carbonato di sodio è un sale di sodio dell'acido carbonico, come l'idrogenocarbonato di sodio. A differenza di quest'ultimo, nel carbonato entrambi 7 ' (866 parole) - 02:39, 22 feb 2021

