La definizione e la soluzione di: Quello greco vale 3,14. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Quello greco vale 3,14

Isole Ionie (in greco moderno: ????a ??s??, Ionia nisia; in greco antico: ?????? ??s??, Ionioi Nesoi; in veneto Ìxole Ionie) costituiscono un arcipelago greco nel 11 ' (1 112 parole) - 19:57, 24 dic 2020