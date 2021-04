La definizione e la soluzione di: Può essere inclusa in fattura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : IVA

Curiosità/Significato su: Puo essere inclusa in fattura Costo l'espressione in moneta o altro valore numerario del valore dei beni e servizi utilizzati per la produzione o l'acquisto di un bene o servizio. Può essere determinato 9 ' (1 328 parole) - 23:37, 26 lug 2020

Una voce nella fattura; Comprensivo dell'imposta in fattura; Rende più cara la fattura; Quella IVA consente di fatturare; Definizioni per la soluzione IVA: L'Evviva! al Redentore; I cavalieri li mettono agli stivali; La prende chi intraprende; L'Evviva! al Redentore; Una voce nella fattura; L'imposta che certe azien­de possono scaricare;