La definizione e la soluzione di: Ex porto portoghese in Asia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Macao

Curiosità/Significato su: Ex porto portoghese in Asia portogallo ( Repubblica portoghese) -9.183333 Il portogallo (in portoghese: Portugal; in mirandese: Pertual), ufficialmente Repubblica portoghese (in portoghese: República Portuguesa), è 64 ' (6 654 parole) - 16:16, 7 apr 2021

