La definizione e la soluzione di: Un montante a lato del portiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Un montante a lato del portiere

Pallamano (sezione Il portiere) suoi compagni sia in caso di gol subìto o in caso di rimessa del portiere. Il portiere si interpone tra il tiratore e la porta in modo da chiudere l'angolo 22 ' (3 092 parole) - 14:00, 9 apr 2021