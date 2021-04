La definizione e la soluzione di: In mezzo al cero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : Er

Curiosità/Significato su: In mezzo al cero cero pasquale Nella liturgia della Chiesa cattolica il cero pasquale è un cero che viene acceso all'inizio della solenne Veglia pasquale, e simboleggia la luce di Cristo 7 ' (779 parole) - 23:55, 19 feb 2021

