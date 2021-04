La definizione e la soluzione di: _ John: canta Rocket Man. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: _ John: canta Rocket Man

Elton John blu). Nel 1985 John è una figura di spicco del concerto benefico Live Aid. Esibisce Bennie and the Jets, I'm Still Standing e Rocket Man; inoltre duetta 129 ' (15 914 parole) - 19:28, 3 apr 2021