La definizione e la soluzione di: Fibra per sacchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Iuta

Curiosità/Significato su: Fibra per sacchi Canapa (tessile) ( Fibra di canapa) La Fibra della canapa è una Fibra tessile ottenuta dal floema dei fusti delle piante di Cannabis sativa. Prima dell'avvento del proibizionismo della cannabis 14 ' (1 854 parole) - 01:09, 16 feb 2021

Altre definizioni con fibra; sacchi; Fibra per corde; Robustezza di fibra, salute; Fibra Tessile; Una fibra tessile artificiale; Vecchi sacchi per liquidi; Tessuto per sacchi; Alberto autore di collages con brandelli di sacchi; L'Alberto autore di collages con brandelli di sacchi; Definizioni per la soluzione Iuta: Aiuta chi s'aiuta; Elettrodomestico che aiuta a vincere il freddo; Aiuta a ritrovare la pagina; Aiuta i militari a muoversi nel buio; Tessuto per sacchi; Ultime Definizioni