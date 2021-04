La definizione e la soluzione di: In estate è legale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Ora

Curiosità/Significato su: In estate e legale Ora legale L'ora legale è la convenzione di spostare avanti di un'ora le lancette degli orologi di uno Stato per sfruttare meglio l'irradiazione del sole durante 32 ' (3 492 parole) - 18:37, 16 apr 2021

