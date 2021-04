La definizione e la soluzione di: Si dànno sempre da fare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Si danno sempre da fare

Il principe (categoria P50 letta da Wikidata) deve fare in modo di tenersi obbligato il popolo in pace e in guerra; e poi lo avrà sempre fedele. Nell'esaminare le qualità dei Principati si distingue 79 ' (11 855 parole) - 12:09, 12 apr 2021