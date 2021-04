La definizione e la soluzione di: La corona di foglie per il neolaureato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Serto

Curiosità/Significato su: La corona di foglie per il neolaureato prima di profetizzare. In Italia è tradizione far indossare una corona d'alloro a tutti i neolaureati. Il "lauro" è spesso citato nel Canzoniere di Petrarca

