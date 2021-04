La definizione e la soluzione di: Le consonanti d'onore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità/Significato su: Le consonanti d onore

Lingua venetica (sezione Le iscrizioni) venivano "puntuate" le consonanti non seguite da vocali (per esempio, in zona.s.to, la s seguita immediatamente dalla consonante t) e le vocali non precedute 14 ' (1 648 parole) - 15:12, 12 apr 2021