La definizione e la soluzione di: Le consonanti come la b. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Labiali

Curiosità/Significato su: Le consonanti come la b Consonante delle consonanti che fungono da nucleo di sillaba (per esempio nello sloveno Trst, "Trieste". Nell'alfabeto fonetico internazionale una consonante sillabica 7 ' (851 parole) - 17:55, 1 gen 2021

