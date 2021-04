La definizione e la soluzione di: Cambiano il palo in pila. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : IA

Altre definizioni con cambiano; palo; pila; Cambiano il terzo in mezzo; Cambiano i salti in balzi; Cambiano pini in piloni; Cambiano la gamba in zampa; Ha tra i suoi esponenti Sapegno e Pampaloni; C'è chi vi salta dal palo; Una luce per la depilazione; Piccolo pilastro sormontato da un busto scolpito; Viaggiano impilati su cargo; Li impila il muratore; Definizioni per la soluzione IA: Corte d'Assise; Nel ramo e nella radice; Samuel... per gli amici; _ di marzo: morte di Cesare; E' opposto a closed; In fondo all' Aurelia; La coda di paglia; Nel viale e nella piazza; Il dit­tongo in Germania; Un pilota che vola senza I.A.; Ultime Definizioni