La definizione e la soluzione di: Vive in galera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Carcerato

Curiosità/Significato su: Vive in galera L'Alligatore (categoria Serie televisive ambientate in Veneto) di Mezzocammino del GRA di Roma. In galera l'alligatore ha stretto amicizie con diversi uomini che gli hanno messo in mano la mappa del mondo criminale 11 ' (1 063 parole) - 20:50, 12 apr 2021

Altre definizioni con vive; galera; Vive in contemplazio­ne; Un.. ritratto vivente; Ricettacolo di malviventi; Li gode chi vive nella bambagia; Ultime Definizioni