La definizione e la soluzione di: Vigila sulle contrattazioni in Borsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Consob

Curiosità/Significato su: Vigila sulle contrattazioni in Borsa Commissione nazionale per le società e la Borsa legge del 1974 istituiva la Consob quale organo di Vigilanza sulle società quotate in Borsa e sui fondi mobiliari; con la legge n. 77 del 1983 la Consob 10 ' (1 061 parole) - 18:30, 10 apr 2021

Altre definizioni con vigila; sulle; contrattazioni; borsa; Vigilato da una sentinella; Vigila sulla Borsa; Può essere provvisoria o vigilata; Il suo nome spicca sulle maglie dei calciatori; Palermo sulle targhe; Imperia sulle targhe; Sbucano sulle gengive dei bimbi; L' ...apertura della Borsa; Fluttua in Borsa; I rialzisti in Borsa; Un massiccio acquisto in Borsa;