La definizione e la soluzione di: Un'ardita incursione in campo nemico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Raid

Curiosità/Significato su: Un ardita incursione in campo nemico Fanteria sull'esercito nemico. Anticamente la fanteria costituiva il grosso dell'esercito, a fronte di reparti di cavalleria numericamente esigui che venivano usati in genere 32 ' (4 203 parole) - 15:57, 3 mar 2021

Altre definizioni con ardita; incursione; campo; nemico; Rapida incursione militare; Campo di prigionia nazista per soldati e sottufficiali nemici; Il fantoccio nel campo; Così è chi non ha scampo; Si piantano nel campo, ma non mettono radici; Volgere le spalle al nemico; L'avanzata sui territori persi e invasi dal nemico; Il Falcone nemico di Batman; Che si sono consegnate al nemico; Definizioni per la soluzione Raid: Rapida incur­sione militare; Rapida incursione militare; Fine di raid; Rapida incursione militare;