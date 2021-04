La definizione e la soluzione di: Ha ruote non gommate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Tram

Curiosità/Significato su: Ha ruote non gommate Roll-on/roll-off (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) veicoli gommati (sulle proprie ruote), e di carichi, disposti su pianali o in contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote in modo 4 ' (501 parole) - 19:56, 25 gen 2021

