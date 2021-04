La definizione e la soluzione di: Il più alto grado dei sottufficiali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Il piu alto grado dei sottufficiali

Gradi degli eserciti della NATO ( Gradi degli ufficiali e sottufficiali della NATO) invece il gradino più alto della categoria dei sottufficiali. Gli other rank comprendono quelli che in molte nazioni sono chiamati sottufficiali. ^ Non 86 ' (1 828 parole) - 00:09, 2 apr 2021