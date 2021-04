La definizione e la soluzione di: In ogni università c'è quella magna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Magna

Curiosità/Significato su: In ogni universita c e quella magna magna cum laude magna cum laude è un'espressione latina, dal significato letterale con grande lode. Espressioni come cum Laude, magna cum Laude, Summa cum Laude, Maxima 4 ' (491 parole) - 11:32, 20 ott 2020

Altre definizioni con ogni; università; quella; magna; Cadono ogni secolo; L'incognita anagrammata; Brutti sogni; Ogni negoziante cura la propria; La Vergata di un'università romana; Nelle università c’è quello accademico; Una prestigiosa università del Massachusetts; Una facoltà dell'università; Era prodigiosa quella di Pico della Mirandola; Quella dei bottoni è riservata; Nei luna park si può salire su quella panoramica; Quella Pacis è a Roma; E' unita alla Romagna; Le ricchezze dei magnati; Definizioni per la soluzione Magna: Ha nobili e generosi sentimenti; E' unita alla Romagna; Le ricchezze dei magnati; Acquavite della Guascogna; Cappe Regali; Così Francesco Bacone definì il progetto della sua opera filosofica; Ultime Definizioni