La definizione e la soluzione di: Non si possono assolutamente fare... in quattro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Trii

Curiosità/Significato su: Non si possono assolutamente fare... in quattro Pinella (gioco) (sezione Cose da non fare) il K (13 carte in tutto dello stesso seme), deve essere assolutamente ricercata se si vuole raggiungere il punteggio di 3000 punti. Non sono ammesse scale 14 ' (2 455 parole) - 21:55, 3 feb 2021

