Soluzione 7 lettere : Inarate

Curiosità/Significato su: Non lavorate per la semina, lasciate incolte Rotazione triennale delle colture (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) vantaggio era dato dal fatto che, alternando coltivazioni a semina autunnale con quelli a semina primaverile, si realizzava una migliore distribuzione dei 7 ' (925 parole) - 19:17, 13 mar 2021

