Non lo diventa chi è scapolo e figlio unico

Soluzione 3 lettere : Zio

Curiosità/Significato su: Non lo diventa chi e scapolo e figlio unico William Cavendish, V duca di Devonshire (sezione Ultimi anni e morte) due figlie, e infine il tanto atteso (e unico) figlio maschio. Questi, William Cavendish, futuro VI duca del Devonshire (1790-1858), morì scapolo e quindi 7 ' (492 parole) - 15:55, 10 mar 2021

