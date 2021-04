La definizione e la soluzione di: Un metallo prezioso usato per coniare monete. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Argento

Curiosità/Significato su: Un metallo prezioso usato per coniare monete Moneta l'uso della moneta straniera, oppure fondere il metallo prezioso e usarlo per coniare monete accettate nel proprio paese. L'impiego di monete metalliche 47 ' (6 717 parole) - 09:58, 6 apr 2021

