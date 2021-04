La definizione e la soluzione di: Furbo come una volpe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Astuto

Curiosità/Significato su: Furbo come una volpe Furbo, il signor volpe Furbo, il signor volpe (Fantastic Mr Fox) è un romanzo di Roald Dahl del 1970, da cui nel 2009 è stato tratto il film d'animazione stop-motion Fantastic 4 ' (532 parole) - 12:11, 12 gen 2021

Altre definizioni con furbo; come; volpe; Una vena mineraria o un furbo di tre cotte; Come il ponte negli antichi castelli; La Susan che scrisse Malattia come metafora; Come dire israelitici; Compendiosi... come un celebre storico latino; Un buco per la volpe; Definizioni per la soluzione Astuto: Astuto nel manovrare; Astuto nel manovrare; Ultime Definizioni