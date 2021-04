La definizione e la soluzione di: Compendiosi... come un celebre storico latino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Tacitiani

Curiosità/Significato su: Compendiosi... come un celebre storico latino Agostino d'Ippona (categoria Epistolografi in lingua latina) Aurelio Agostino d'Ippona (in latino: Aurelius Augustinus Hipponensis; Tagaste, 13 novembre 354 – Ippona, 28 agosto 430) è stato un filosofo, vescovo e teologo 94 ' (10 983 parole) - 09:02, 20 apr 2021

