La definizione e la soluzione di: Come il ponte negli antichi castelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Levatoio

Curiosità/Significato su: Come il ponte negli antichi castelli ponte Sant'Angelo ponte Sant'Angelo, noto anche Come pons Aelius (ponte Elio), pons Hadriani (ponte di Adriano) o ponte di Castello, è un ponte che collega piazza di ponte 19 ' (1 972 parole) - 01:38, 5 gen 2021

