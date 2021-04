La definizione e la soluzione di: Come dire israelitici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Ebraici

Curiosità/Significato su: Come dire israelitici Decima ( Decima israelitica) Roma, era la decima parte del reddito che l'agricoltore doveva all'erario Come imposta. Nella Bibbia, la decima (in ebraico: ???????, ma?asêr, in greco 11 ' (1 072 parole) - 16:02, 20 apr 2021

Altre definizioni con come; dire; israelitici; Compendiosi... come un celebre storico latino; Un verso come Fratelli d'ltalia; Come dire a voi; Un jazzista come Charles Mingus; Come dire a voi; Si può dire.. per anni; Tenere d'occhio, custodire; Incapacità a tradire; Ultime Definizioni