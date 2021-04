La definizione e la soluzione di: Il Centro in provincia di Pordenone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Sacile

Curiosità/Significato su: Il Centro in provincia di Pordenone provincia di Pordenone La provincia di Pordenone (province di Pordenon in friulano, provincia de Pordenon in veneto) è stata una provincia italiana del Friuli-Venezia Giulia 25 ' (2 187 parole) - 13:31, 28 mar 2021

