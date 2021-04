La definizione e la soluzione di: Lo sono le auto in coda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : Incolonnate

Curiosità/Significato su: Lo sono le auto in coda coda tronca così come neppure le numerose auto dalla coda squadrata. Nei decenni scorsi molte case costruttrici ponevano l'accento sul disegno coda tronca dei loro 4 ' (432 parole) - 16:50, 27 gen 2021

Lo sono i surreni; Così sono detti i volti dall'espressione più triste; Sono sinonimo di nozze; Sono pari negli onori; Il Brown autore de Il codice da Vinci; Soccorre gli automobilisti; Un bugigattolo per l'auto; I grande pittore veneto autore de La tempesta; Ostile... senza capo né coda; In coda all'autogrù; La coda di paglia; Coda di leopardo;