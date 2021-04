La definizione e la soluzione di: Parteggia a spada tratta per il proprio paese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : Campanilista

Curiosità/Significato su: Parteggia a spada tratta per il proprio paese Da Nord a Sud... e ho detto tutto! conduttori Parteggia per una delle due zone geografiche: Salemme difende a spada tratta la propria napoletanità, così come la Falchi ostenta la propria origine 2 ' (250 parole) - 20:46, 8 ott 2018

Altre definizioni con parteggia; spada; tratta; proprio; paese; _ Spada, attrice e conduttrice; Antica spada romana; __ Spada, popolare attri­ce e conduttrice; Per questa spada, farò rinunce!; Si conclude con un trattato; Il saper fare trattando; Ci si siede a quello del­le trattative ; La convalida d'un trattato; E proprio fissato per lavorare; Offesa all'amor proprio; Quello proprio inorgoglisce; Proprio adatto allo scopo!; C+va nel Paese delle Meraviglie; Le persone più in vista di un paese; Sono contiguue nel paese; Andato via dal proprio Paese; Ultime Definizioni