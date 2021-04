La definizione e la soluzione di: Importò il tabacco in Francia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Nicot

Curiosità/Significato su: Importo il tabacco in Francia Storia del tabacco La storia del tabacco comincia nelle Americhe, dove il suo primo uso attestato proviene dalle civiltà precolombiane. La sua popolarità crebbe globalmente 37 ' (4 723 parole) - 19:34, 31 mar 2021

Un... po' di tabacco; E' un rotolo di tabacco; Vi si firmò l'armistizio tra la Francia e Vittorio Amedeo III; Il piccolo Stato tra Germania, Francia e Belgio; La Francia ai tempi di Cesare; Il dialetto rurale in Francia; Definizioni per la soluzione Nicot: Avvelena i fumatori;