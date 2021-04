La definizione e la soluzione di: Voluti per forza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Pretesi

Curiosità/Significato su: Voluti per forza Paolo Guzzanti (categoria Politici di forza Italia (1994)) Liberale, sino alla fine della XVI legislatura, per ricandidarsi alle elezioni europee del 2014 nuovamente in forza Italia, nonostante le aspre critiche espresse 19 ' (1 662 parole) - 22:57, 23 mar 2021

