La definizione e la soluzione di: Torneo per assi del tennis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Masters

Curiosità/Significato su: Torneo per assi del tennis tennistavolo ( tennis Tavolo) gennaio dello stesso anno in Germania fu organizzato il primo Torneo internazionale di tennis; a Londra fu disputato il primo campionato mondiale, a cui 54 ' (7 555 parole) - 19:53, 3 apr 2021

Altre definizioni con torneo; assi; tennis; Torneo sportivo riservato ai migliori; Un appassionato studioso; Assicurava molti Italiani; Città dei Paesi Bassi; Occupa l'ultimo posto nella classifica; Il Djokovic asso del tennis; _ Lendl, grande tennista; La Errani tennista; Detta le regole ai tennisti;