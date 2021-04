La definizione e la soluzione di: Si riunisce a New York. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ONU

Curiosità/Significato su: Si riunisce a New York New York Film Critics Circle Awards quotidiane e settimanali. L'organizzazione si riunisce ogni anno in dicembre per votare i riconoscimenti da assegnare a film distribuiti negli Stati Uniti nel 3 ' (182 parole) - 19:25, 4 mar 2019

Altre definizioni con riunisce; york; Il work che riunisce parecchie TV; Riunisce i vescovi italiani; Riunisce i vescovi italiani; Grande = New York; A New York... è la fine; Uno Stadium di New York; Un quartiere di New York; Definizioni per la soluzione ONU: Grandioso monumento preistorico; L'ONU per la sanità; La Organizzazione per la pace; La pronuncia di una parola lettera per lettera; La Organizzazione per la pace; La sede ONU a New York; L'ONU per la sanità; L'ONU contro la fame; L'istituzione dell’ONU che combatte la fame; Ultime Definizioni